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Представители ЕС убрали бывших украинских чиновников из санкционного списка

Представители ЕС убрали бывших украинских чиновников из санкционного списка

Брюссель, 5 марта. Евросоюз отменил санкции в отношении бывшего украинского вице-премьера Сергея Арбузова и экс-министра образования Дмитрия Табачника.

Стоит отметить, что представители европейского объединения продлили ограничения против бывшего президента Украины Виктора Януковича. Об этом сказано в постановлении Совета Евросоюза.

Как сообщалось ранее, ЕС ввел новые антироссийские санкции в отношении некоторых должностных лиц РФ.

Федеральное агентство новостей сообщало, что спикер МИД РФ Мария Захарова назвала санкции Евросоюза против России ничтожными.

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