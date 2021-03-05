Представители ЕС убрали бывших украинских чиновников из санкционного списка

Брюссель, 5 марта. Евросоюз отменил санкции в отношении бывшего украинского вице-премьера Сергея Арбузова и экс-министра образования Дмитрия Табачника.

Стоит отметить, что представители европейского объединения продлили ограничения против бывшего президента Украины Виктора Януковича. Об этом сказано в постановлении Совета Евросоюза.



Как сообщалось ранее, ЕС ввел новые антироссийские санкции в отношении некоторых должностных лиц РФ.

Федеральное агентство новостей сообщало, что спикер МИД РФ Мария Захарова назвала санкции Евросоюза против России ничтожными.