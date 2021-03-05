Microsoft обвинила Правительство Китая в хакерской атаке

Вашингтон, 5 марта. Американская техническая корпорация обвинила китайскую правительственную хакерскую группировку в атаке на свои сервера. Масштаб ущерба все еще оценивается.

Издание The Hill со ссылкой на агентство кибербезопасности FireEye сообщает, что хакерская группировка из Китая Hafnium с начала года использовала уязвимости в почтовом сервисе Microsoft для кражи всевозможных данных. Как заявляет пресс-служба корпорации, Hafnium напрямую контролирует китайское правительство.

FireEye заинтересовалась китайскими хакерами, говорится в блоге компании, после того, как стало известно, что у одного из них с начала января этого года воровали данные, используя уязвимость в системе Microsoft Exchange Server. Оказалось, что список жертв хакеров, использовавших уязвимость, огромен: под удар попали ритейлеры, университеты и даже правительство неназванного государства из Южной Азии.

«Активность, которую мы заметили, свидетельствует об использовании злоумышленниками уязвимостей системы Server Exchange. Хакеры также используют большое количество дополнительных инструментов. Мы ведем несколько аналогичных дел и будем делиться данными с общественностью по мере их поступления и обработки», — заверили аналитики FireEye.

Также, как сообщили в корпорации Билла Гейтса, есть все основания полагать, что список жертв намного обширнее, и в него входит даже правительство самих Соединенных Штатов. Microsoft Exchange Server уже получила патч, закрывающий уязвимость системы. FireEye объявила о «тесном сотрудничестве» с Microsoft с целью тщательного поиска уязвимостей в их программном обеспечении самой массовой операционной системы на Земле.

Ранее Федеральное агентство новостей писало о попытке взлома официального сайта Росгвардии.