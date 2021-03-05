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Новосибирский военный институт войск национальной гвардии награжден орденом Жукова

Новосибирский военный институт войск национальной гвардии награжден орденом Жукова

Указом президента Российской Федерации Новосибирский военный институт войск национальной гвардии награжден орденом Жукова. Высокую государственную награду руководству вуза вручил директор Росгвардии Виктор Золотов. Торжественная церемония награждения состоялась в Доме ученых Сибирского отделения Российской академии наук.

В своем выступлении генерал армии Виктор Золотов отметил, что заслуги института по достоинству оценены руководством страны. Вручение государственной награды — большой праздник для всех войск Росгвардии РФ.

2 марта 2021 года Новосибирский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации имени генерала армии И. К. Яковлева отметил 50-летний юбилей. В честь этого знаменательного события, а также за высокие показатели в боевой подготовке, подготовку квалифицированных специалистов, мужество и самоотверженность выпускников, проявленные в ходе выполнения учебно-боевых задач, заслуги института были отмечены государственной наградой.

Новосибирский военный институт войск национальной гвардии награжден орденом Жукова

Генерал армии Виктор Золотов выразил уверенность, что научный и творческий потенциал всего коллектива учебного заведения позволят и впредь безупречно решать стоящие перед вузом задачи. Он пожелал личному составу института, ветеранам и выпускникам крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов на благо нашей Родины.

Новосибирский военный институт войск национальной гвардии РФ осуществляет подготовку офицерских кадров для Росгвардии и других силовых структур страны. В 2011 году в стенах вуза был образован единственный в стране разведывательный факультет, сегодня — факультет сил специального назначения. Пять выпускников вуза стали Героями Российской Федерации: генерал-майор Геннадий Фоменко, старший лейтенант Игорь Гуров, старший лейтенант Михаил Немыткин, капитан Виталий Цымановский, капитан Иван Шелохвостов. Четверо из них удостоены этого высокого звания посмертно.

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