Указом президента Российской Федерации Новосибирский военный институт войск национальной гвардии награжден орденом Жукова. Высокую государственную награду руководству вуза вручил директор Росгвардии Виктор Золотов. Торжественная церемония награждения состоялась в Доме ученых Сибирского отделения Российской академии наук.

В своем выступлении генерал армии Виктор Золотов отметил, что заслуги института по достоинству оценены руководством страны. Вручение государственной награды — большой праздник для всех войск Росгвардии РФ.

2 марта 2021 года Новосибирский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации имени генерала армии И. К. Яковлева отметил 50-летний юбилей. В честь этого знаменательного события, а также за высокие показатели в боевой подготовке, подготовку квалифицированных специалистов, мужество и самоотверженность выпускников, проявленные в ходе выполнения учебно-боевых задач, заслуги института были отмечены государственной наградой.

Генерал армии Виктор Золотов выразил уверенность, что научный и творческий потенциал всего коллектива учебного заведения позволят и впредь безупречно решать стоящие перед вузом задачи. Он пожелал личному составу института, ветеранам и выпускникам крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов на благо нашей Родины.

Новосибирский военный институт войск национальной гвардии РФ осуществляет подготовку офицерских кадров для Росгвардии и других силовых структур страны. В 2011 году в стенах вуза был образован единственный в стране разведывательный факультет, сегодня — факультет сил специального назначения. Пять выпускников вуза стали Героями Российской Федерации: генерал-майор Геннадий Фоменко, старший лейтенант Игорь Гуров, старший лейтенант Михаил Немыткин, капитан Виталий Цымановский, капитан Иван Шелохвостов. Четверо из них удостоены этого высокого звания посмертно.