Эфиопия готова продолжить переговоры с Египтом и Суданом по плотине «Возрождение»

Аддис-Абеба, 5 марта. Эфиопия готова заключить с Суданом и Египтом соглашение по эксплуатации Великой плотины «Возрождение» (Хидасэ), если оно не направлено против интересов государства, пишет издание Elbalad.

Официальный представитель МИД страны Дина Муфти заявил, что правительство не видит никаких проблем в подписании трехсторонних договоров с Хартумом и Каиром по дамбе.

«Египет и Судан — два суверенных государства, и они могут вместе делать что угодно. Заключать соглашения, будь то военные, экономические или торговые, если они не направлены против Эфиопии», — сказал он.

Пресс-секретарь ведомства добавил, что Аддис-Абеба очень серьезно относится к озабоченности Хартума и Каира по поводу плотины «Возрождение», подчеркнув важность продолжения переговоров.

«Мы гарантируем им, что не причиним вреда, и наша дамба предназначена только для развития страны и обеспечения жителей электроэнергией», — уточнил Муфти.

Накануне Судан и Египет подписали соглашение о сотрудничестве в военной сфере. Ряд международных экспертов предположил, что два государства объединились в тандем для оказания давления на Эфиопию.

Строительство и заполняемость дамбы Хидасэ стали своего рода камнем преткновения в отношениях трех стран. Хартум и Каир опасаются, что эксплуатация плотины может привести к засухе в русле реки Голубой Нил. В связи с этим они требуют заключить договор с Аддис-Абебой с возможностью управлять гидроэлектростанцией. Автор Telegram-канала «Рыбарь» подробно разобрал региональную проблему в рамках спецпроекта «Война за воду».