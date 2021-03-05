Икона стиля 1960-х Лариса Лужина: Моя жизнь прошла около любви

Знаменитая советская и российская актриса, икона стиля 1960-х Лариса Лужина, которой накануне исполнилось 82 года, в эксклюзивном интервью ФАН рассказала, почему не скрывает свой возраст, кто мог бы написать сценарий для фильма о ней и хочет ли она сыграть саму себя.

Искать покровителей было не принято

— Лариса Анатольевна, ваша актерская карьера началась в 1959 году. Известность пришла к вам в то время, когда кинематографисты считались особыми людьми, небожителями. «Кто в этот мир попал, навеки счастлив стал». Что вам дала жизнь в искусстве?

— Актерская профессия дала мне возможность прожить интересную жизнь. И сегодня, когда я перешагнула 80-летний рубеж, она помогает не потерять интерес к жизни. Я счастлива, что попала в кинематограф в 1960-е годы. Сегодня, с удовольствием перечитывая книгу Василия Аксенова «Таинственная страсть», узнаю в ее персонажах, за псевдонимами, живых людей своего поколения. Многих знала лично, работала, дружила, была в общих компаниях. Мне дорога атмосфера того времени, я ее отлично чувствую: мы интересовались поэзией, искусством, стремились к возвышенному.

Именно такой персонаж — чистой, искренней, светлой девушки, которую я сыграла в фильме Станислава Ростоцкого «На семи ветрах», — и стал моим творческим амплуа. После этой роли, давшей мне путевку в жизнь, режиссеры предлагали играть мне именно таких героинь.

— Имя, популярность, шлейф иконы стиля и красавицы дали вам какие-то привилегии, связи, которые бы сегодня помогали решать какие-то личные вопросы?

— Все наши актеры всегда жили очень скромно. Сегодня смотришь на девушек в телевизоре в разных ток-шоу и диву даешься: откуда у нее кольцо с бриллиантом или часы за 300 тыс., шуба за миллион? Откуда это? Ничего подобного мы не знали. Каким-то образом влюблялись, любили — это были актеры, люди из «киношной» среды. В моей жизни тоже были люди, которых я любила, но никогда покровителей не искала, это было не принято, я об этом не думала.

Сегодня я живу на пенсию: хорошо, что мэр Москвы Сергей Собянин нам добавил 30 тыс., и получилось порядка 60 тыс. рублей. Еще я получаю зарплату в Театре киноактера, где служу с 1964 года (с 9 октября 2019 года театр был переименован в Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова. — Прим. ФАН). Это мизерные деньги, где-то 12 тыс. рублей, но тоже очень важны. В этом году сказываются на работе коронавирус и все эти ограничения. Например, я играла в трех антрепризных спектаклях, а сейчас идет только один. Меньше стало поездок, фестивалей…

Но я не жалуюсь. Я не забыта. Редко, но приглашают сниматься, хотя не так много ролей с возрастными героинями. В свое время мне даже удалось помочь сыну с квартирой — я заработала деньги, снимаясь в сериалах.

Профессия дала мне настоящих друзей. Меня зовут на творческие вечера, просто на праздники или торжества. Позавчера ездила к прекрасным врачам в военный госпиталь имени Вишневского, где меня лечили в 2017 году. Мы подружились, меня радостно и тепло принимают, я прекрасно чувствую себя в обществе этих крепких, подтянутых, воспитанных мужчин.

— Вам удалось реализоваться в профессии? Не жалеете о выборе?

— С ужасом задумывалась, что было бы, останься я тогда в Таллине после школы и провала на экзаменах в ленинградский театральный институт. Продолжала бы работать на кондитерской фабрике? Ну, допустим, когда я работала манекенщицей в Таллинском доме моделей, был интересный период. Но всю жизнь? Я очень люблю свою профессию. Как и все девочки моего времени, я мечтала о сцене, занималась в драмкружке.

Нашим педагогом был актер Таллинского русского драматического театра Иван Россомахин. Вместе со мной учились у него ставшие потом известными актерами Виталий Коняев, Владимир Коренев, Игорь Ясулович.

В кинематограф мне помог попасть случай. В 1959 году на таллинской студии снимался фильм «Незваные гости», я сыграла певицу кабаре, эпизод. А там на практике была эстонский режиссер Лейда Лайус. Благодаря ей меня заметили, она и дальше помогала мне, так что в 1960 году я поступила во ВГИК в мастерскую к Сергею Герасимову — без экзаменов, сразу на второй семестр первого курса.

Играть — это мое. Когда ты вживаешься в другой образ, что-то берешь от него в свою жизнь. Это питает, это насыщает. Ты отдаешь это зрителю, а в ответ он отдает тебе свои эмоции.

Творческая судьба не совсем удалась

— Есть несыгранное?

— Моя мама очень гордилась мной, что родила такую девочку красивую, что я на экране, люди меня любят, с моим лицом обложки журналов, что вокруг меня такие интересные личности. Я рада, что в своей жизни могла доставить радость своей маме. Я начала свою фильмографию с отрицательной героини, потом у меня были только положительные. На языке кинематографистов мое амплуа — «голубая роль», положительный герой без ярких красок. В этом смысле, я считаю, моя творческая судьба не совсем удалась. Я мечтала сыграть волевую женщину, лидера, страстную, характерную роль, может быть, комедийную.

Только однажды, у Семена Туманова, я сыграла женщину, которая прошла войну, грубоватую, но со стрежнем. Мне показалось, что у нас сложился союз, который приведет меня к таким образам. Но он, к сожалению, умер в возрасте 50 лет, практически сразу после выхода фильма.

Я не переоцениваю себя. Я профессионал, крепкая актриса, но звезд с неба не хватаю. Здесь никто, вероятно, не виноват. И еще, я очень рано перешла на роли матерей — сыграла маму Гули Королевой, маму Гагарина. Может, и не надо было этого делать…

Я не считаю себя гениальной, выдающейся актрисой. Ну, вот такой талант, мера таланта.

— У вас есть идеал актрисы в кино?

— Инна Чурикова, Симона Синьоре. В нашем кинематографе очень много талантливых, очень хороших актрис. Я люблю Елену Яковлеву, Марину Неелову, Людмилу Чурсину, многих.

— Почему вы не стали театральной актрисой?

— Сразу после окончания института нужно было делать показы, ходить на просмотры в театрах. А у меня были съемки, поездки, фестивали — и время ушло как-то. Просто решила, что останусь в кино.

— Вас называли иконой стиля в свое время. Может ли быть актриса некрасивой? Как много внимания вы уделяете своей внешности? Связан ли возраст актрисы с востребованностью в кино?

— Я не хочу сегодня смотреть на себя в зеркало, недовольна собой. Лицо еще как-то, а тело... Я в маму, предрасположена к полноте. Но возраст принимаю и не считаю возможным скрывать, да это и бессмысленно, все найдут в Интернете. Женщина должна нравиться себе и следить за своей внешностью в первую очередь для себя, начиная с 40, а в 60 — точно сесть на диету. При росте в 172 см я очень долгое время держалась в одном весе, примерно 70 кг.

— Вы не делаете серьезной смены имиджа. А косметологи предлагают столько современных решений, включая кардинальные! Не считаете нужным?

— Мне нетрудно решиться на кардинальные вещи, но не позволяет здоровье, могу не выдержать. Да и поздновато уже: нет ролей, нет жизни, где нужно блистать. Что касается мелких, щадящих процедур — делаю, иногда даже бесплатно. Приглашают, чтобы я была, что называется, рекламным лицом. Ради интересной работы я готова горы свернуть! Пусть будут смены по 12-15 часов, дальние поездки. Пока я выдерживаю.

Жизнь идет по горизонтали

— Вы написали автобиографическую книгу «Жизнь по вертикали». Не отсылает ли название книги к фильму «Вертикаль», где вы снимались с Владимиром Высоцким?

— Сейчас никакой вертикали нет, жизнь идет, скорее, по горизонтали, это связано с возрастом. Меня часто спрашивают о романе с Высоцким — благодаря строке из посвященной мне песни «Она была в Париже». Нет, мой муж дружил с ним, он бывал у нас в гостях…

Больше всего я сожалею, что моя жизнь прошла около любви. У меня было четыре мужа, были увлечения. Но такой любви, немыслимой страсти, о которой слагают стихи и пишут романы, когда один человек не может жить без другого — такой любви у меня не было.

— Недавно вы высказали мнение, что самой большой любовью Высоцкого была актриса Татьяна Иваненко…

— Не хочу сравнивать, влезать в чужие жизни. Я знала многих, Высоцкий бывал у нас дома и приходил с Татьяной. Я не говорю, что Татьяна — самая большая его любовь, но настоящая. Высоцкий, конечно, любил Марину, но, наверное, Марина любила его больше. А что касается страстей, они кипели, это была такая очень живая история.

А что касается публичных обсуждений... Вот сейчас говорят о внебрачном сыне Коренева. Это актеры! Чтобы изобразить и передать эмоцию на сцене или на экране, им нужно пережить ее. Они были красивы, они были востребованы, женщины сами добивались их, добивались их любви всеми путями. Поэтому неудивительно наличие детей, которых они знают или не знают, признавали или не признавали. Здесь больше инициатива самих женщин.

— В вашей жизни были истории, когда вы добивались мужского признания?

— Если бы я ставила такую задачу… Мужчины хорошо на меня реагировали и рано или поздно влюблялись. Влюбчива, да. Но добиваться любой ценой — нет.

— Вы не скрываете возраст. А дни рождения свои справляете?

— Раньше не справляла. На 70-летие я сама себе устроила праздник. Просто поехала в Париж, сидела там в хорошем кафе одна, заказала себе бокал красного вина и смотрела на красивый пейзаж из окна.

Но в последние годы решила отмечать, потому что это день, когда все собираются вместе. У меня дома в этом году соберутся 12 гостей — внуки, сын с невесткой, близкие люди. Удивительно, но меня поздравили в этом году по почте. Возрождается эпистолярный жанр. Любое внимание приятно, если оно от души.

— Вы хотели бы сыграть саму себя? И вообще, есть ли литературный материал для роли, чтобы героиня была похожа на вас сегодняшнюю?

— Такой сценарий мог бы написать Виктор Мережко, например. Но у меня была идея самой написать такой сценарий, где героиня проживает мою жизнь. Но на это нужны средства, нужны единомышленники. Пока не получается, но я не теряю надежды.

— А если бы вы подбирали тему для такого сценария или пьесы, как бы звучало название?

— Может быть, четверостишье из Высоцкого:

Свои обиды каждый человек —

Проходит время — и забывает,

А моя печаль, как вечный снег, —

Не тает, не тает…

Лариса Лужина родилась 4 марта 1939 года в Ленинграде. Народная артистка РСФСР, обладательница Ордена Дружбы за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность. Зритель знает Лужину по таким фильмам, как «На семи ветрах», «Вертикаль», «Четвертая высота» и другим.