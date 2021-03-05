Как фармацевтический бизнес спровоцировал героиновую эпидемию в США

В США продолжается скандал, вызванный продажей опиоидных препаратов. За последние годы сотни тысяч американцев после лечения ими превратились в наркозависимых и погибли. Ответственность за случившееся теперь разделяет и консалтинговая компания McKinsey, которая давала рекомендации, как увеличить продажи смертельно опасного препарата. Они согласились выплатить 573 миллиона долларов, чтобы урегулировать обвинения в содействии продажам опиоидов. Это первый случай в истории компании, когда ее привлекли к ответственности за рекомендации клиентам.

Из истории нарковойн

Опиоиды стали причиной первых нарковойн в истории человечества: Англия и Франция вели против Китая в XIX веке две опиумные войны, фактически за право отравлять китайцев. Новый виток опиоидной зависимости и различных конфликтов связан с диацетилморфином, более известным как героин. Этот препарат был создан в качестве средства от кашля. Когда выяснилось, что он вызывает сильную зависимость, его открытую продажу стали запрещать.

Исторически сложились три основных центра производства героина — «Золотой полумесяц» (на Ближнем Востоке), «Золотой треугольник» (в Индокитае), а также Латинская Америка.

В 1960-е годы росту популярности героина в США способствовала война во Вьетнаме, где с ним познакомились американские солдаты. Но к 80-м годам он в Америке прочно стал ассоциироваться с бедняками.

В США героин прибывал не только из «Золотого треугольника». В течение нескольких десятилетий действовал транзит наркотиков, известный как The French Connection (по-французски la filière française) — поставки из Франции. Героин производили в районе Марселя, а контролировали процесс кланы корсиканской мафии.

Героин вызвал в США настоящую эпидемию с массой смертельных случаев.

В начале 70-х годов США усилили давление на Францию, и там были предприняты шаги по уничтожению наркотрафика. Правда, он не исчез: лаборатории переехали на Сицилию, которая превратилась в новый наркохаб. Героин в Америку стала поставлять Коза Ностра.

В Мексике мак получил широкое распространение во время Второй мировой войны. Его там выращивали для нужд Вооруженных сил США, для производства медикаментов. Затем эти плантации, по требованию тех же США, стали уничтожать. Фермеры лишились своих доходов. И тогда gomeros (от слова goma – «смола») стали выращивать его «подпольно» и отправлять на север.

Герои нашего времени

В 80—90-е годы США захлестнул кокаин, а в начале XXI века произошло возвращение героина.

Эта новая волна имеет своих «героев». Ими стали братья Саклеры, дети еврейских иммигрантов из Галиции. Артур Саклер получил медицинское образование и после окончания университета занялся продажами лекарств, точнее, их маркетингом. Он осознал, что реклама должна быть направлена не только на пациентов, но и на врачей, поэтому стал размещать ее в специализированных медицинских изданиях. Действуя таким образом, в 70-е он добился рекордных продаж валиума, который стал самым выписываемым препаратом в США.

В начале 50-х годов Артур вместе со своими братьями Раймондом и Мортимер приобрел фармацевтическую компанию Purdue Frederic, занимающуюся исследованием и разработкой лекарств.

После его смерти доля была выкуплена братьями, а компанию переименовали в «Пердью Фарма» (Purdue Pharma). Потомки собственно Артура Саклера дистанцировались от бизнеса, и эта ветвь клана к дальнейшим событиям прямого отношения не имеет.

Компания занялась разработкой сильного опиоидного обезболивающего, которое вышло под брендом Oxy Contin (версия оксикодона). Используя методы, отработанные Артуром, управлявшие компанией Purdue Pharma Саклеры запустили агрессивную и широкомасштабную кампанию по продвижению препарата на рынок. Оптовики и пациенты получали скидки, ученые — гранты, врачи — бесплатные семинары на курортах. Рекламу давали как в медицинских журналах, так и на ТВ.

Purdue Pharma преодолела запреты. Управление по санитарному контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration) разрешило назначение оксиконтина при умеренной и сильной боли. Доктор Кертис Райт, курировавший эту экспертизу, вскоре покинул FDA и перешел на работу к Саклерам.

Компания выстроила замкнутую систему: врачи выписывали оксиконтин на основании исследований, которые другие врачи проводили по ее же заказу. И эта машина эффективно работала: число рецептов на оксиконтин в США выросло с 300 тысяч в 1996 году до почти 6 миллионов в 2001. Препарат выписывали при любых болевых ощущениях.

Purdue Pharma заняла ведущие позиции на рынке обезболивающих длительного действия.

Вскоре Саклеры превратились в одну из богатейших семей США. В 2016 году их состояние оценивалось в 13 миллиардов долларов. Они широко занимались филантропией, фактически «отмывая» так свою репутацию. Как отмечал журнал Esquire, их именем было названо крыло в нью-йоркском музее Метрополитен, аналогичные именные крылья есть в парижском Лувре и британской Королевской академии художеств. Галерея Артура Саклера была создана в Смитсоновском институте в Вашингтоне. В музее Гуггенхайм в Нью-Йорке действует центр Саклера, в музее естественной истории на Манхэттене — образовательная лаборатория. Собственные музеи Саклеров есть в Гарварде и университете Пекина. Саклеры были везде.

Новая волна

Препарат вызывал у пациентов быстрое привыкание. Те, у кого не хватало средств на рецептурные опиоиды, переходили на героин, который стоил дешевле. Появился и черный рынок медпрепаратов, когда врачи выписывали рецепты за взятки.

Современная героиновая наркомания принципиально отличается от эпохи 70—80-х годов. Свыше половины наркозависимых — это женщины (раньше они составляли лишь 20%). Около 90% — белые (тогда их было меньшинство). Изменился и возраст. Если в 60-е годы первую дозу героина пробовали в 16 лет, то теперь он стал болезнью взрослых.

Продажи опиоидных препаратов в США выросли с 6,1 миллиарда долларов в 2006 году до 8,5 миллиарда долларов в 2012 году. В этот период самое высокое их потребление (на человека в год) пришлось на Западную Вирджинию, Кентукки, Южную Каролину и Теннеси. Замыкала пятерку лидеров Невада. Сомнительный рекорд — самый высокий уровень смертности от опиоидов — принадлежит Западной Вирджинии.

В эпицентр кризиса превратилась Флорида. Там открылись многочисленные клиники, куда приезжали за рецептами на наркотики. Этих путешественников звали «рецептурными туристами» (prescription tourists). Трассу из Флориды в штаты Джоржия, Кентукки и Западная Вирджиния стали называть « Голубой автомагистралью » (Blue Highway) в честь характерного цвета таблеток одного популярного препарата компании Mallinckrodt. После того, как на этом хайвее появились патрули, во Флориду пустили авиарейсы, которые получили название Oxy Express.

Над компанией Purdue Pharma постепенно сгущались тучи. В 2007 году она признала, что использовала в свою пользу заблуждения врачей о силе действия препарата. В соответствии с достигнутым соглашением компания выплатила 600 миллионов долларов, а три ее топ-менеджера согласились с обвинением и были приговорены к большим штрафам и общественным работам. Никто из Саклеров не фигурировал в судебном процессе, хотя с 1999 по 2003 год, в период агрессивного продвижения препарата, компанию возглавлял Ричард Саклер(сын Раймонда). Именно он, согласно судебным документам, несет ответственность за все ключевые решения, а также сокрытие неприятных фактов.

В дальнейшем Саклеры постарались дистанцироваться от принадлежащей им компании и с 2003 года не занимали там руководящих постов. В 2010 году Раймонд и Мортимер, оба в очень почтенном возрасте, умерли. В том же году, после многочисленных жалоб и исков от родственников умерших, оксиконтин сняли с продаж, но вскоре на рынок выпустили его аналог. Семейство продолжило умножать свое состояние.

А вот какой ценой оно было добыто. По данным официальной статистики, в 2016—2017 годах в США рецептурными обезболивающими злоупотребляли 11,4 миллиона человек, а 1,2 миллиона приобрели зависимость.

По самой скромной оценке, в 2016 году в США свыше 43 тысяч человек умерли от передозировки опиоидами, около четверти из них — от рецептурных. При этом более 80% героинозависимых начали с рецептурных опиоидов. Но есть и другие цифры. По оценкам Центра по контролю и профилактике заболеваний США, количество смертей в 2016 году от передозировки опиоидами составило 53 тысячи человек. Комиссия по борьбе с опиоидным кризисом, учрежденная Дональдом Трампом, насчитала 64 тысячи. Это больше, чем число погибших в ДТП и от огнестрельного оружия, вместе взятых.

Правда, Purdue Pharma была далеко не единственным производителем таких препаратов.

Развязка?

Начиная с 2000 года в США около 470 тысяч человек погибли от передозировки опиоидами. В отношении концерна Purdue Pharma было подано много исков. Саклеры оказались в центре скандала. Они превратились в «токсичных» филантропов. Музеи и университеты стали убирать таблички с благодарностями и отказываться от новых пожертвований от этого семейства.

Судебная тяжба в отношении Purdue Pharma была завершена накануне президентских выборов. 20 октября 2020 года концерн согласился с тремя предъявленными обвинениями. Суммарно, в рамках соглашения, компания должна заплатить больше 8 миллиардов долларов, том числе 2,8 миллиарда компенсаций жертвам зависимости.

Но эта победа останется во многом лишь на бумаге. Концерн уже находится в процедуре банкротства, и его активов на все эти выплаты не хватит.

Вместо Purdue Pharma создается компания, которая продолжит производство обезболивающих, в том числе оксиконтина, но под государственным управлением.

В жертву была принесена лишь Purdue Pharma. Но она действовала не в одиночку. В частности, ей в этом помогала консалтинговая компания McKinsey. Та хорошо понимала последствия: в одном из документов, который стал известен в ходе судебных разбирательств, McKinsey делала прогнозы, сколько подростков погибнет от передозировки опиоидами. В феврале 2021 года консалтинговая компания согласилась выплатить штрафы на сумму в 573 миллиона долларов.

Семейство Саклеров в итоге вышло сухим из воды. Они не понесли уголовного наказания, хотя и согласились выплатить федеральному правительству 225 миллионов долларов гражданских штрафов.

Двойные стандарты налицо. Чем отличаются Саклеры от Пабло Эскобара или боcсов Коза Ностры? Они стали причиной множества смертей, но, сделав состояние на наркотических препаратах, пополнили ряды североамериканской олигархии.

Управление по борьбе с наркотиками (Drug Enforcement Administration) ведет базу данных, в которой отслеживается путь всех рецептурных обезболивающих. Это закрытая информация, и ведомство не собиралось ею делиться. Однако в июле 2019 года журналисты смогли добиться публикации сведений за 2006—2012 годы. Как выяснилось, в этот период 88% всех произведенных опиоидов пришлось на три фармацевтические компании — SpecGx (дочернюю компанию Mallinckrodt), Actavis Pharma и Par Pharmaceutical (дочернюю компанию Endo Pharmaceuticals). Purdue Pharma, которая спровоцировала опиоидную эпидемию, представив оксиконтин, заняла лишь четвертое место среди производителей со скромными тремя процентами рынка.

Три компании (McKesson, Walgreens и Cardinal Health) продали более половины всех опиоидных препаратов.

Purdue Pharma стала безусловно триггером наркоэпидемии. Саклеры разбогатели на ней и оказались удобными мишенями в силу того, что семейство было медийным и владело компанией. Они стали персонализированным Злом, которое так и не понесло должного наказания. Но, как выясняется, другие фармацевтические концерны также собрали огромный урожай на этой нарковолне, и имена этих сомнительных «героев» еще предстоит выяснить в новых расследованиях.