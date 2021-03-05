Виктор Золотов в преддверии 8 Марта поздравил женщин Росгвардии с праздником

5 марта, Новосибирск. В преддверии Международного женского дня в Доме ученых отделения Российской академии наук в Новосибирске состоялась встреча директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации — Виктора Золотова с женщинами-военнослужащими и сотрудницами Сибирского округа Росгвардии.

Обращаясь к участникам встречи, глава Росгвардии отметил, что сегодня не осталось ни одной сферы, где до сих пор сохранилась исключительно мужская монополия.

Виктор Золотов подчеркнул, что в Росгвардии, помимо сугубо мирных профессий, женщины успешно проходят службу в спецназе и авиации, участвуют в охране правопорядка и важных государственных объектов.

Он также особо отметил самоотверженный труд женщин — медицинских работников и специалистов войск национальной гвардии, которые борются с распространением новой коронавирусной инфекции.

Директор Росгвардии поздравил всех женщин Росгвардии с наступающим Международным женским днем, пожелал им счастья, успехов и любви.

Встреча завершилась торжественной церемонией вручения ведомственных наград.