Политолог объяснил, почему Венгрия способна ввести войска на Украину

Венгрия недовольна ущемлением венгров в Закарпатье со стороны украинских властей. Об этом в комментарии ФАН рассказал политический аналитик Владимир Соловейчик.

«Второй Крым»

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал шутку премьер-министра Словакии Игоря Матовича о том, что он пообещал в обмен на вакцину «Спутник V» передать России Закарпатскую Украину, выразив опасение, что регион может стать «вторым Крымом».

По его мнению, шутка словацкого премьера — это шутка «по Фрейду», и «в некоторых головах» существует мнение о том, что Закарпатье не принадлежит Украине.

«Будет очень грустно и неправильно, если наша реакция ограничится публичными заявлениями и требованием извинений — не хочется, чтобы Закарпатье стало «вторым Крымом». Вы можете сказать, что до этого далеко, и будете правы, но риски тоже безумны — от клановости и контрабанды до иностранного влияния, прежде всего российского», — заявил Климкин.

Вопрос Закарпатья

Как отметил Владимир Соловейчик, Закарпатье — регион многонациональный, и политика «тотальной украинизации» в сфере языка и культуры вызывает там большое сопротивление, в первую очередь со стороны венгерского населения. Его там довольно много, да и проживает оно компактно.

«То же самое относится и к карпато-русинам, которые традиционно настроены пророссийски. Поведение украинских властей по отношению к жителям Закарпатья после февраля 2014 года отнюдь не вызывает у большинства из них положительных эмоций, особенно бесчинства украинских буржуазных националистов, полностью прикрываемых нынешней киевской властью и ее силовыми структурами», — пояснил Владимир Соловейчик.

По его мнению, в регионе довольно сильно влияние венгерских властей, тесны связи жителей Украины венгерского происхождения со своей исторической родиной. Многие из них имеют на руках венгерские паспорта. Правительство Венгрии не раз критиковало политику киевских властей в Закарпатье, в том числе и в языковых вопросах.

«Порою шла речь и о возможности жестких мер со стороны Венгрии в случае ущемления прав их соотечественников на украинской земле. Поэтому сценарий, изложенный гражданином Климкиным, выглядит вполне реалистично. С той лишь разницей, что речь должна идти о Венгрии, а не о Российской Федерации. Тем более что Венгрия, в отличие от РФ, граничит с территорией Закарпатья и в состоянии при необходимости быстро ввести туда свои войска. А уж боеспособность венгерской армии куда выше, чем у украинских вояк, поэтому в открытом вооруженном конфликте Украине ничего, кроме позорного поражения, не светит», — заключил Владимир Соловейчик.

В марте 2014 года полуостров Крым воссоединился с Россией после проведенного в регионе референдума. Свыше 96% крымских избирателей и более 95% жителей Севастополя высказались за возвращение в состав России. Киев все еще считает Крым своей территорией и не оставляет надежды вернуть полуостров под свой контроль. Российский лидер Владимир Путин однозначно высказался по этому поводу. Он подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.