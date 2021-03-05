Родственник отказался пускать к себе жить скопинского маньяка, который вышел на свободу

Саратов, 5 марта. Преступник отсидел 17 лет и вышел на свободу. Как оказалось, жить ему негде. Двоюродный брат бывшего заключенного отказался принять его в свой дом.

Заключенный Виктор Мохов, который вышел на свободу спустя 17 лет, остался без жилья. Как сообщил ФАН, знакомый с ситуацией, дом, где проживал мужчина до тюрьмы, продан третьему лицу. Двоюродный брат, который живет в Скопине, отказался пускать к себе домой Мохова. Гостиница может отказать гостю в проживании из-за его криминального прошлого.

Виктор Мохов, более известный как скопинский маньяк, вышел из тюрьмы и тайно был направлен в Рязанскую область. Однако до своего родного городка он не доехал. Бывшая пленница маньяка Екатерина Мартынова заявила, что Мохов едет в Москву, чтобы поучаствовать в записи телешоу.