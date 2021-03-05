Избиркомы и наблюдатели репетируют по ролям, как отбивать провокации на выборах

В марте в России стартует обучение общественных наблюдателей на выборах в Госдуму, намеченных на сентябрь. Одним из обязательных его пунктов станет освоение навыков урегулирования конфликтов и противодействия возможным провокаторам на избирательных участках в день голосования. Об этом ФАН рассказала исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) Алена Булгакова.

Свою программу реализует и Российский центр обучения избирательным технологиям (РЦОИТ), действующий при Центризбиркоме. Сейчас занятия проводятся для членов территориальных избирательных комиссий, а позже это коснется и представителей участковых избиркомов.

«Вкрапляем туда элементы провокаций»

Программа обучения общественных наблюдателей была разработана координационным советом при Общественной палате (ОП) РФ по общественному контролю за голосованием совместно с НОМ и экспертами. Она рассчитана на два дня занятий.

«Большой упор делается на практику: условно полдня каждый день у нас отводится на отработку модели определенной ситуации в УИК. Мы такую практику ввели, когда человеку присваивается определенная роль в организации голосования и разыгрывается какая-то ситуация. Вкрапляем туда элементы провокаций, когда в какой-то момент появляется человек, которого участники не ожидали», — рассказала Алена Булгакова.

Собеседница ФАН отметила, что кейсы для инсценировки могут быть абсолютно разными, а также сочетать в себе элементы нескольких реальных ситуаций.

«Например, человек приходит и говорит: «Я наблюдатель от оппозиции, и я зафиксировал нарушение!» И начинает кричать и устраивать провокации, требуя остановить голосование или опечатать урну, хотя никакого нарушения никто не зафиксировал. Мы эти кейсы отрабатываем, разыгрываем сценки, разбираем, как стоило повести себя наблюдателю в той или иной ситуации», — пояснила директор НОМ.

Или, например, ситуация с выездом комиссии на надомное голосование.

«На таких практических блоках мы отрабатываем реакцию наблюдателей на возникающие проблемы в ходе голосования», — добавила собеседница агентства.

Занятия проходят в очном формате. Позже участникам будет доступен и дистанционный формат.

«Регионы сейчас подстраиваются: организуют семинары на площадках общественных штабов, которые созданы почти во всех субъектах РФ. Пока стартуем с очного обучения. Будет доступно дистанционное — разъяснять с его помощью уже тонкости и нюансы, которые позволят максимально проработать отдельные темы», — сказала Булгакова.

Обучение на этом этапе ориентировано на тех, кто будет набирать наблюдателей-общественников, разъяснять позиции и координировать их деятельность. Ведут занятия квалифицированные педагоги, в том числе профессоры.

«Туда входят социологи, политологи, юристы и даже тренеры в сфере массовых коммуникаций. Они рассказывают, как решать на участке возникающие сложности», — добавила представитель Общественной палаты РФ.

«В роли провокаторов — члены ТИК»

Члены избирательных комиссий на местах также готовятся к возможным нештатным ситуациям. Сейчас проходят обучение постоянные члены территориальных избирательных комиссий. Например, в Ярославской области не только организуют обучение на практике, но и устраивают своеобразные экзамены учащимся.

«Общий курс включает в себя отдельный раздел прикладной конфликтологии: конкретные примеры и конкретные практики того, как взаимодействовать с людьми. Мы этому обучаем и проводим специальные тесты, чтобы понять, насколько материал усвоился», — пояснил ФАН глава избиркома Олег Захаров.

При этом проверка полученных участниками избиркома знаний в обязательном порядке также проходит в виде инсценировок конкретных ситуаций.

«ТИКи очень благодарны за такие практические тренинги, потому что теория всем понятна, закон все читали, а вот как на практике действовать — это многих волнует. У нас, как правило, 3-4 типовые ситуации. Например, кто-то пришел неадекватный: психологически неуравновешенный либо пьяный — и перевернул стол, на котором лежат бумаги. Один член комиссии должен обязательно подойти к нему, попытаться его задержать и вовлечь в беседу, чтобы успели прибыть полицейские, а другие члены комиссии — чтобы собрать документы», — пояснил Захаров.

Представитель ярославского избиркома отметил, что все действие импровизированной сценки разыгрывается силами самих же участников избиркома. При этом привлекаемые только на время выборов представители УИК, как правило, уступают в актерском мастерстве специалистам из ТИК, работающих на постоянной основе.

«Председатели ТИКов — это люди, которые работают 20 лет в системе. У них уровень подготовки и стрессоустойчивости такой, что он позволяет совершенно спокойно исполнять любые роли. Они это видели не раз и с удовольствием участвуют», — добавил Захаров.

Кроме того, Российский центр обучения избирательным технологиям при ЦИК РФ организует обучение основам реагирования на конфликтные ситуации с помощью вебинаров на собственном YouTube-канале.

«Тема актуальна не только потому, что выборы, а потому, что время такое — много агрессии, люди даже выслушать друг друга не могут. Я за диалог, за здравый смысл, за то, чтобы выслушать людей. И мы стараемся в этом направлении работать», — рассказала ФАН руководитель РЦОИТ при ЦИК РФ Наталья Артыкаева.

«Единство и борьба противоположностей»

Председатель совета Российского общественного института избирательного права Игорь Борисов отметил важность такой подготовки перед выборами, а также подчеркнул необходимость научного подхода к организации обучения.

«Диалектический подход, основанный на единстве и борьбе противоположностей, должен быть одним из принципов организации обучения. Он должен активно реализовываться и соблюдаться в рамках организации избирательной кампании и разрешения конфликтных ситуаций. Выборы — это конфликт по определению, это состязание, борьба, но она не должна выходить за рамки закона», — сказал Игорь Борисов.

Он также отметил необходимость обучения членов избиркомов универсальным принципам поведения, которые помогут сориентироваться даже в тех ситуациях, которые не обсуждались на занятии.

«Мы не можем сегодня из здания Центральной избирательной комиссии в Ткацком переулке предусмотреть все ситуации — мы должны объяснить общие принципы работы», — добавил Борисов.

Ранее стали известны четыре региона из шести, где в сентябре наряду с традиционным может состояться электронное голосование. Москва, Ярославская, Нижегородская и Курская области до 10 марта предоставят в ЦИК заявки на участие в тестировании системы онлайн-выборов, которое пройдет в мае.