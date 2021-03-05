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Избиркомы и наблюдатели репетируют по ролям, как отбивать провокации на выборах

Члены УИК и наблюдатели репетируют действия при провокациях на выборах по ролям

В марте в России стартует обучение общественных наблюдателей на выборах в Госдуму, намеченных на сентябрь. Одним из обязательных его пунктов станет освоение навыков урегулирования конфликтов и противодействия возможным провокаторам на избирательных участках в день голосования. Об этом ФАН рассказала исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) Алена Булгакова.

Свою программу реализует и Российский центр обучения избирательным технологиям (РЦОИТ), действующий при Центризбиркоме. Сейчас занятия проводятся для членов территориальных избирательных комиссий, а позже это коснется и представителей участковых избиркомов.

Члены УИК и наблюдатели репетируют действия при провокациях на выборах по ролям

«Вкрапляем туда элементы провокаций»

Программа обучения общественных наблюдателей была разработана координационным советом при Общественной палате (ОП) РФ по общественному контролю за голосованием совместно с НОМ и экспертами. Она рассчитана на два дня занятий.

«Большой упор делается на практику: условно полдня каждый день у нас отводится на отработку модели определенной ситуации в УИК. Мы такую практику ввели, когда человеку присваивается определенная роль в организации голосования и разыгрывается какая-то ситуация. Вкрапляем туда элементы провокаций, когда в какой-то момент появляется человек, которого участники не ожидали», — рассказала Алена Булгакова.

Собеседница ФАН отметила, что кейсы для инсценировки могут быть абсолютно разными, а также сочетать в себе элементы нескольких реальных ситуаций.

«Например, человек приходит и говорит: «Я наблюдатель от оппозиции, и я зафиксировал нарушение!» И начинает кричать и устраивать провокации, требуя остановить голосование или опечатать урну, хотя никакого нарушения никто не зафиксировал. Мы эти кейсы отрабатываем, разыгрываем сценки, разбираем, как стоило повести себя наблюдателю в той или иной ситуации», — пояснила директор НОМ.

Или, например, ситуация с выездом комиссии на надомное голосование.

«На таких практических блоках мы отрабатываем реакцию наблюдателей на возникающие проблемы в ходе голосования», — добавила собеседница агентства.

Занятия проходят в очном формате. Позже участникам будет доступен и дистанционный формат.

«Регионы сейчас подстраиваются: организуют семинары на площадках общественных штабов, которые созданы почти во всех субъектах РФ. Пока стартуем с очного обучения. Будет доступно дистанционное — разъяснять с его помощью уже тонкости и нюансы, которые позволят максимально проработать отдельные темы», — сказала Булгакова.

Обучение на этом этапе ориентировано на тех, кто будет набирать наблюдателей-общественников, разъяснять позиции и координировать их деятельность. Ведут занятия квалифицированные педагоги, в том числе профессоры.

«Туда входят социологи, политологи, юристы и даже тренеры в сфере массовых коммуникаций. Они рассказывают, как решать на участке возникающие сложности», — добавила представитель Общественной палаты РФ.

Члены УИК и наблюдатели репетируют действия при провокациях на выборах по ролям

«В роли провокаторов — члены ТИК»

Члены избирательных комиссий на местах также готовятся к возможным нештатным ситуациям. Сейчас проходят обучение постоянные члены территориальных избирательных комиссий. Например, в Ярославской области не только организуют обучение на практике, но и устраивают своеобразные экзамены учащимся.

«Общий курс включает в себя отдельный раздел прикладной конфликтологии: конкретные примеры и конкретные практики того, как взаимодействовать с людьми. Мы этому обучаем и проводим специальные тесты, чтобы понять, насколько материал усвоился», — пояснил ФАН глава избиркома Олег Захаров.

При этом проверка полученных участниками избиркома знаний в обязательном порядке также проходит в виде инсценировок конкретных ситуаций.

«ТИКи очень благодарны за такие практические тренинги, потому что теория всем понятна, закон все читали, а вот как на практике действовать — это многих волнует. У нас, как правило, 3-4 типовые ситуации. Например, кто-то пришел неадекватный: психологически неуравновешенный либо пьяный — и перевернул стол, на котором лежат бумаги. Один член комиссии должен обязательно подойти к нему, попытаться его задержать и вовлечь в беседу, чтобы успели прибыть полицейские, а другие члены комиссии — чтобы собрать документы», — пояснил Захаров.

Представитель ярославского избиркома отметил, что все действие импровизированной сценки разыгрывается силами самих же участников избиркома. При этом привлекаемые только на время выборов представители УИК, как правило, уступают в актерском мастерстве специалистам из ТИК, работающих на постоянной основе.

«Председатели ТИКов — это люди, которые работают 20 лет в системе. У них уровень подготовки и стрессоустойчивости такой, что он позволяет совершенно спокойно исполнять любые роли. Они это видели не раз и с удовольствием участвуют», — добавил Захаров.

Кроме того, Российский центр обучения избирательным технологиям при ЦИК РФ организует обучение основам реагирования на конфликтные ситуации с помощью вебинаров на собственном YouTube-канале.

«Тема актуальна не только потому, что выборы, а потому, что время такое — много агрессии, люди даже выслушать друг друга не могут. Я за диалог, за здравый смысл, за то, чтобы выслушать людей. И мы стараемся в этом направлении работать», — рассказала ФАН руководитель РЦОИТ при ЦИК РФ Наталья Артыкаева.

Члены УИК и наблюдатели репетируют действия при провокациях на выборах по ролям

«Единство и борьба противоположностей»

Председатель совета Российского общественного института избирательного права Игорь Борисов отметил важность такой подготовки перед выборами, а также подчеркнул необходимость научного подхода к организации обучения.

«Диалектический подход, основанный на единстве и борьбе противоположностей, должен быть одним из принципов организации обучения. Он должен активно реализовываться и соблюдаться в рамках организации избирательной кампании и разрешения конфликтных ситуаций. Выборы — это конфликт по определению, это состязание, борьба, но она не должна выходить за рамки закона», — сказал Игорь Борисов.

Он также отметил необходимость обучения членов избиркомов универсальным принципам поведения, которые помогут сориентироваться даже в тех ситуациях, которые не обсуждались на занятии.

«Мы не можем сегодня из здания Центральной избирательной комиссии в Ткацком переулке предусмотреть все ситуации — мы должны объяснить общие принципы работы», — добавил Борисов.

Ранее стали известны четыре региона из шести, где в сентябре наряду с традиционным может состояться электронное голосование. Москва, Ярославская, Нижегородская и Курская области до 10 марта предоставят в ЦИК заявки на участие в тестировании системы онлайн-выборов, которое пройдет в мае.

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