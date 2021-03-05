Скопинский маньяк отказался от места в психлечебнице

Рязань, 5 марта. Вышедший на свободу Виктор Мохов посчитал себя здоровым и не дал согласия на прохождение лечения в местной психиатрической клинике.

Скопинского маньяка пытались пристроить в местную психлечебницу, сообщил источник ФАН, знакомый с ситуацией. Согласие главного врача уже было получено, однако Мохову идея не понравилась, поскольку он считает себя вменяемым.

Напомним, что Мохов вышел из колонии 3 марта и находится под административным надзором. Однако сразу же после освобождения он нарушил предписание, которое ему выдали в исправительном учреждении, и не явился своевременно в свой дом.