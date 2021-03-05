Приют для бездомных не станет домом для скопинского маньяка из-за запрета МВД

Рязань, 5 марта. Маньяку Виктору Мохову, недавно вышедшему из колонии, негде жить. Приют для бездомных в Касимовском районе готов принять уголовника. Однако вмешалось МВД.

В полиции напомнили, что маньяку после отсидки запрещено покидать Скопинский район, сообщил источник ФАН, знакомый с ситуацией.

Мохов получил печальную известность в 2000-х. Скопинский маньяк заманил в свое подземное логово двух девушек-подростков. Более трех лет он держал их в специальном подвале, где издевался и насиловал. Одна из жертв родила от него несколько детей.

Несмотря на сломанные судьбы невольниц, маньяк не раскаялся в содеянном. В администрации колонии обратили внимание, что Мохов — человек, за которым нужен постоянный контроль. Он отличается лживостью и хитростью, сообщал ФАН.