Как в начале отношений распознать абьюзера: советы сексолога

В новостях все чаще появляется информация о случаях жестокого обращения мужчин в отношении своих жен и детей. Каждая женщина может столкнуться с абьюзом, от этого никто не застрахован.

Сексолог Александра Миллер рассказала ФАН, как в самом начале отношений можно определить по поведению, абьюзер перед вами или нет.

«Абьюзера распознать не сложно. Это человек, который будет гнобить вас прямо или косвенно, питаясь вашей энергией. Он знает один единственный путь взаимодействия: обесценить ближнего и возвыситься в собственных глазах», — объяснила эксперт.

Сексолог подчеркивает, что абьюзер пуст внутри: у него низкая самооценка, которую он поднимает с помощью унижения ближнего.

«Скорее всего, в первые минуты встречи или разговора по телефону абьюзер сообщит, что с вами опять что-то не так. Таким образом, этот тип людей — энергетические вампиры: с ними душно, воздух отравляется по мере взаимодействия. Могут возникнуть даже такие симптомы, как тошнота, головная боль, головокружение или панические атаки», — рассказала собеседница Федерального агентства новостей.

Александра Миллер советует бежать от такого мужчины, поскольку психологическое восстановление после отношений займет много времени.

«Абьюзеры выпивают женщину до дна, вселяют в нее столько комплексов, что в страшном сне не снилось. Если вы решились уйти от абьюзера, и у вас с ним есть совместные дети, тогда договариваться нужно в судебном порядке и следовать заключенному соглашению», — объяснила эксперт.

Такие мужчины могут использовать и привычный для них ход: показать себя с хорошей стороны, чтобы вы ослабили свою бдительность, а потом психологически навредить. Поэтому в отношениях с таким человеком должны быть четкие рамки и правила, считает Александра Миллер.

«Если вы уже и без того разрушены, и еще предстоят судебные тяжбы с разделом имущества и всеми вытекающими последствиями, вам лучше осуществлять общение ребенка с папой через третье лицо, чтобы напрямую вы не общались с бывшим мужем. Это не инфантильная позиция, не перекладывание ответственности, это лишь гарантия вашей стабильной психики. Если вы будете продолжать общение лично, при любой возможности он будет выводить вас из себя, провоцировать и манипулировать. Берегите себя и свои личные границы», — резюмировала сексолог.

Недавно, сексолог рассказала ФАН, что подталкивает мужчин на преследование и что делать тем женщинам, которые с этим столкнулись.