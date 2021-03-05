Котировки нефти Brent впервые с января 2020 года превысили $68 за баррель

Москва, 5 марта. Стоимость североморского эталонного сорта нефти Brent впервые января 2020 года составляет выше 68 долларов за баррель, свидетельствуют данные лондонской бирже ICE.

Цена майского фьючерса на сырье марки Brent по состоянию на 10:59 по московскому времени составляет 68,01 доллара за баррель. В последний раз котировки этого сорта торговались на отметке выше 68 долларов за бочку 8 января 2020 года, однако из-за пандемии спрос на сырье резко сократился, потянув вниз и цены.

Подорожание нефти вызвано решением стран ОПЕК+ отказаться от увеличения добычи в апреле на 500 тысяч баррелей в сутки. При этом Саудовская Аравия продлила собственные добровольные ограничения в 1 млн баррелей в сутки еще на месяц. Эр-Рияд заявил, что вернет эти объемы на рынок, когда посчитает нужным. Кроме того, Россия и Казахстан получили разрешение мониторингового комитета на увеличение добычи в апреле.

За отказом ОПЕК+ от наращивания добычи нефти последовало повышение прогнозов аналитиков для котировок сырья. Например, эксперты Goldman Sachs ожидают, что в третьем квартале 2021 года стоимость нефти Brent составит 80 долларов за баррель.