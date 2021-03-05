«ЭпиВакКорону» разрешили для вакцинации людей старше 60 лет

Москва, 5 марта. Вакцину центра «Вектор» Роспотребнадзора против COVID-19 теперь можно применять в рамках прививочной кампании для людей в возрасте 60+, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

По его словам, эксперты министерства завершили оценку препарата и пришли к выводу, что он безопасен для лиц пожилого возраста.

Разрешение Минздрава на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах «Вектор» получил 24 июля. Они завершились 30 сентября. Уже 14 октября президент РФ Владимир Путин объявил о том, что препарату выдано регистрационное удостоверение.

Затем, 16 ноября, Минздрав разрешил центру приступить к пострегистрационным исследованиям «ЭпиВакКороны» на 150 добровольцах старше 60 лет, а 18-го числа — на 3 тыс. добровольцах в возрасте 18+. Вскоре разработчики планируют начать испытания вакцины на лицах от 14 до 17 лет.