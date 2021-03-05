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Новичков сравнил уровень жизни на Украине и в Донбассе

Новичков сравнил уровень жизни на Украине и на Донбассе 
Отличается ли уровень жизни в Донбассе и на Украине, рассказал заместитель руководителя аппарата партии «Справедливая Россия — За правду» Николай Новичков в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Уровень и качество жизни в Донбассе уступает Украине. Но в Донбассе есть гарантия того, что человек будет жить завтра с минимальным уровнем достатка. Это гарантирует Россия. Именно в этом принципиальная разница. На Украине обычный человек никому не нужен, он является в определенных случаях пушечным мясом или чернорабочим. То есть экспорт низкоквалифицированного труда для Украины стал уже нормой. В Донбассе же люди по-прежнему ходят на работу и получают зарплату», — рассказал Николай Новичков.

Так, по его словам, у граждан Донбасса есть гарантия завтрашнего дня с экономической точки зрения. Однако там в любой момент могут начаться активные боевые действия, «потому что горячих голов хватает на Украине», отметил эксперт. Он также подчеркнул, что жители ЛДНР давно смотрят в сторону Украины через другие оптические устройства. Основной их взгляд направлен не на запад, а на восток.

 

 

 

«Самый главный вопрос жителей ЛДНР — когда закончится двойственная ситуация, и данные регионы будут признаны Российской Федерацией и войдут в ее состав. Это единственный вопрос, который сейчас волнует жителей Донбасса. Они уже давно не ждут ничего хорошего с западной границы», — сообщил Николай Новичков.

Он также рассказал, что республики сами себя обеспечивают безопасностью уже 7 лет. Понятно, что сейчас формально нет активных боевых действий. Но обстрелы не прекращались практически ни на один день за все эти годы. Вместе с этим Донбасс был одним из самых богатых регионов Украины до 2014 года. Горнодобывающая промышленность, металлургическая промышленность и сельское хозяйство никуда не делись, они по-прежнему зарабатывают. Российской экономике Донбасс может обеспечивать хороший энергетический эффект, подчеркнул специалист.

Ранее Николай Новичков рассказал ФАН, что Киеву важно вернуть Донбасс, даже если придется признать всех его жителей коллаборационистами.

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