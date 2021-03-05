Правительство США прячет Джо Байдена от собственного народа

Вашингтон, 5 марта. Полтора месяца прошло со дня инаугурации президента США Джо Байдена, однако до сих пор не было ни одной прямой линии президента или пресс-конференции с открытым микрофоном.

Одна из главнейших политических традиций Америки — обязательная пресс-конференция новоизбранного президента, на которой журналисты могут задать какие угодно вопросы, а президент на них открыто и насколько это возможно честно отвечает. Однако вот уже идут 45-е сутки со дня избрания Джо Байдена на пост президента США, и администрация Белого дома как будто боится показывать его общественности и прячет своего хозяина от неудобных вопросов.

Очень показательный эпизод произошел на этой неделе. Одно из своих онлайн-обращений президент Байден закончил словами «А сейчас я с радостью отвечу на ваши вопросы». И именно после этого, как в насмешку над всеми желающими, трансляция отключилась и больше не восстановилась. В самом Белом Доме ситуацию никак не прокомментировали, однако пользователи в комментариях к трансляции заметили, что Байден перед отключением трансляции говорил, что он стремится «восстановить народное доверие» к правительству Штатов.

Авторы телеканала Fox News заметили, что это очень характерно для всего левого демократического дискурса — агрессивный «антитрампизм» во всех проявлениях. Экс-президент США Дональд Трамп был публичный человеком, открытым к диалогам и выступлениями — значит, демократам нужен президент-партизан, который будет вести свою политику тайно и в ультимативной форме, исключая возможность какой бы то ни было коммуникации с народом.

Есть все основания полагать, что Администрация президента США просто не хочет показывать «старого Джо» из опасений, что он опять скажет что-то не то. В Сети полно видео и свидетельств настораживающих «оговорок» президента. Так, например, однажды он назвал 49-го вице-президента США Камалу Харрис «избранным президентом», а своим противником на президентских выборах — Джорджа Буша-младшего. Еще более вопиющий случай произошел когда Байден перепутал свою внучку и младшего сына. Многие специалисты уже неоднократно поднимали вопрос о ментальном здоровье американского лидера, однако Вашингтон продолжает хранить молчание.

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