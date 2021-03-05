Телефонная будка для общения с умершими близкими появилась в Японии

Токио, 5 марта. Житель пригорода Токио построил телефонную будку, в которой каждый желающий может поговорить с умершим близкими. Изобретение пользуется огромной популярностью у жителей Японии.

В эти дни в государстве вспоминают жертв «Великого землетрясения». Оно произошло 11 марта 2011 года и унесло тысячи жизней. Один японец решил дать соотечественникам возможность пообщаться с умершими в результате трагедии дорогими людьми, создав специальную будку. Вошедший в нее человек набирает номера мобильных телефонов тех, с кем хочет связаться, и разговаривает с ними, как с живыми. Как правило, люди делятся последними событиями в семье и мире.

«Привет, дедушка! Бабушка сказала, что уже 10 лет прошло с землетрясения и цунами. В следующем году я пойду в школу. Лео уже учится на втором курсе в колледже. У нас появился новый вирус, который убил много людей, поэтому мы носим маски. Но мы справляемся. У нас все хорошо», — приводит слова одной из тех, кто воспользовался будкой, Окавы Дайны, «МИР 24».

Ранее в Японии появилось другое необычное изобретение — маскирующий урчание в животе съедобный блокнот. При открывании он издает звук, из-за которого биологические шумы становятся неслышными. Листами такого блокнота можно перекусить.