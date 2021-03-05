Президент Белоруссии освободил от должности своего помощника Евсеева

Минск, 5 марта. Белорусский президент Александр Лукашенко освободил от занимаемой должности своего помощника Игоря Евсеева. Об этом сообщила пресс-служба лидера республики.

Согласно полученной информации, Евсеев занимал пост инспектора по Минской области и был президентским помощником.

Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому его подчиненный освобождается от занимаемой должности в соответствии со статьей 84 Конституции Белоруссии, сказано в сообщении.

Федеральное агентство новостей сообщало, что Лукашенко назвал глупыми разговоры о слиянии России и Белоруссии.