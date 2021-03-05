Умерла голливудская актриса и оперная певица Джоан Уэлдон

Лос-Анджелес, 5 марта. Актриса Голливуда и оперная певица Джоан Уэлдон скончалась на 91-м году жизни. Об этом журналистам The Sun рассказали родственники знаменитости.

Смерть Уэлдон наступила еще 11 февраля 2021 года. Однако известие о кончине актрисы появилось только сейчас. Причина смерти не называется. При этом предполагается, что Уэлдон умерла по естественным причинам.

Джоан Уэлдон снималась в Голливуде с 1953 по 1958 годы. Наиболее известной картиной с ее участием стал научно-фантастический триллер «Они!» о борьбе человечества с гигантскими муравьями. Помимо актерской карьеры Уэлдон была успешной оперной певицей.