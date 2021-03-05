Армия ЦАР выбила боевиков CPC из Аббы



Банги, 5 марта. Правительственные войска (FACA) освободили от боевиков город Абба. Об этом в Twitter сообщил советник президента ЦАР по вопросам национальной безопасности Валерий Захаров.

По его словам, на данный момент жандармы и полицейские взяли населенный пункт под полный контроль. При содействии российских специалистов обеспечена безопасность мирных жителей.

«Местное население выражает искреннюю благодарность своим спасителям», – написал Захаров.



На западе страны продолжается контрнаступление армии ЦАР. Главная цель – освободить от бандформирований из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) приграничные районы с Камеруном. В особенности трассу RN6.

Подготовленные российскими инструкторами бойцы FACA не оставляют радикалам шансов на победу в прямом боестолкновении. Бандиты вынуждены отступать или маскироваться под гражданских, выбирая партизанские методы борьбы.

В ходе освобождения территорий страны от CPC стало известно о многочисленных преступлениях в отношении мирных жителей. Боевиков обвинили в незаконной торговле человеческими органами на черных рынках ЦАР и за ее пределами.