«Аэрофлот» не намерен вводить платную регистрацию в аэропортах

Москва, 5 марта. Российская авиакомпания «Аэрофлот» опровергла сообщения о введении платной регистрации в аэропортах страны.

Об этом заявил представитель компании Михаил Демин. Редакция РИА Новости обратилась к нему с просьбой прокомментировать публикацию «Известий». В тексте газеты сказано, что «Аэрофлот» направил в Минтранс предложение исключить из тарифа стоимость регистрации в аэропорту. В этом случае пассажир мог бы выбирать, проходить платную регистрацию на стойке или бесплатно онлайн.

В «Аэрофлоте» ранее опровергли информацию о прекращении полетов из Перми. Некоторые СМИ сообщили, что компания намерена сократить полеты по 26 направлениям внутри страны. Однако такие данные не подтвердились.