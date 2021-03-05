Названы самые развивающиеся профессии в РФ на фоне пандемии коронавируса

Москва, 5 марта. Карьера многих россиян в некоторых сферах деятельности пошла в гору на фоне пандемии коронавируса, выяснили аналитики сервиса SuperJob.

Почти 30% опрошенных медиков признались, что их продвижение по службе идет по плану или даже быстрее намеченного роста в течение последнего десятилетия. Каждый четвертый опрошенный программист, системный администратор, маркетолог, дизайнер и юрист также положительно оценил свой карьерный рост за минувшие десять лет.

Недовольны своим карьерным ростом порядка 38% опрошенных россиян. Негативную оценку своему продвижению по службе почти в 50% случаев давали экономисты, менеджеры по закупкам и инженерно-технические работники. Чаще недовольство по поводу своей карьеры высказывали респонденты с ежемесячным доходом ниже 80 тыс. руб.

Примерно половина россиян строит планы по продвижению по карьерной лестнице, мужчины делают это несколько чаще, выяснили аналитики. В то же время, женщины чаще высказывались положительно об успехе своего карьерного роста. Всего десять тысяч респондентов приняли участие в опросе.