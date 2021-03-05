Силовики Триполи и Мисураты ликвидировали скрытую ячейку ИГ в Ливии

Триполи, 5 марта. Скрытая ячейка террористической организации «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещено в РФ) ликвидирована в Ливии, пишет Alsaaa24.

По данным издания, контртеррористическая операция длилась несколько дней. Вначале специалисты вели разведывательные мероприятия для оценки опасности и установления точного количества экстремистов. Их оказалось шестеро.

« #الوفاق»: عنصران داعش المقبوض عليهما شكلا شبكة لاختراق المصارف والاستيلاء على الأموال. #الساعة24https://t.co/GPTz2KFD7I — الساعة 24 (@alsaaa24) March 4, 2021

Джихадисты сумели проникнуть в банковскую систему Триполи и выводить крупные суммы денег на зарубежные счета «Исламского государства».

Во время совместной операции столичных силовиков и сотрудников объединенных сил по борьбе с терроризмом в Мисурате удалось задержать всех радикальных исламистов. Арестованные вели свою деятельность в Ливии с 2015 года.

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают возможных соучастников джихадистов. Их схема по выводу денежных средств за границу заблокирована.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что вооруженная группировка во главе с Анваром Фараджем Сувейси попыталась штурмом взять штаб-квартиру Управления административного контроля в Триполи.

1 Организация запрещена на территории РФ.