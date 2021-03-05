Минтранс России рассмотрит предложение о новой льготе для пенсионеров

Москва, 5 марта. Депутат Госдумы Иван Сухарев направил письмо в Минтранс с предложением предоставить пенсионерам право на два льготных билета в год на поезда дальнего следования.

Парламентарий отметил, что в настоящее время определенные категории граждан имеют право на приобретение билетов на поезда дальнего следования по льготным условиям. Однако пенсионеры в эти категории не входят, передает RT.

Сухарев указал, что многие пенсионеры имеют родственников, проживающих в отдаленных регионах, и для их посещения вынуждены тратить сумму, соразмерную всей пенсии или даже превышающую ее. Поэтому он просит главу Минтранса Виталия Савельева рассмотреть возможность включения граждан пенсионного возраста в число льготников. Законодатель предлагает предоставить пенсионерам право на приобретение двух билетов на поезда дальнего следования со скидкой в 50%.

Федеральное агентство новостей ранее рассказало, кому из россиян повысят пенсии в марте и апреле. Кроме того, ряд граждан может получить выплату в размере 10 тысяч рублей.