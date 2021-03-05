Боевики «Аш-Шабаб» освободили из сомалийской тюрьмы свыше 400 заключенных

Могадишо, 5 марта. Члены запрещенной в РФ террористической группировки «Аш-Шабаб» взяли штурмом тюрьму в городе Босасо.

Во время перестрелки были застрелены семь полицейских. В итоге боевикам удалось захватить тюрьму.

По данным радиостанции Dalsan, террористы освободили более 400 находившихся в тюрьме заключенных. Большинство из них являются исламистами, ожидавшими суда. Тюрьма в портовом городе Босасо является самой крупной в сомалийском штате Пунтленд.

«Аш-Шабаб» появилась в Сомали в 2004 году. С 2008 года боевики ведут активную террористическую деятельность, нападая как на мирных граждан, так и на военных.