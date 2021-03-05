Юдашкин объяснил, почему Моргенштерн и Егор Крид красят ногти

Москва, 5 марта. Известный модельер Валентин Юдашкин не шокирован, что Моргенштерн, Егор Крид и другие звездные мужчины российского шоу-бизнеса красят ногти.

Поп-исполнители в последнее время появляются на публике с цветным маникюром. Многие пользователи Сети в недоумении от новой тенденции.

Но, как оказалось, в этом нет ничего удивительного. Юдашкин на презентации нового сериала Первого канала «Угрюм-река» объяснил этот феномен. По его мнению, это отголосок панковской культуры 80-х годов — тогда как раз вошли в моду пирсинг, кожаные куртки и черный маникюр. В то время молодежь ходила с зелеными волосами и не стеснялась своих преображений.

«Куча лака «Прелесть» уходила на прически панков! Это была культура свободы: мол, эти не красят ногти, а мы возьмем и накрасим. Это был протест. А сейчас мода вернулась. Меня это нисколько не шокирует», — пояснил модельер.

Через пару дней в России пройдет национальный отбор на песенный конкурс Евровидение. Среди возможных претендентов на участие — Моргенштерн и Егор Крид. По некоторым данным, за поездку в Роттердам также поборются Niletto, #2Маши и Антон Беляев.