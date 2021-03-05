Футуролог объяснил, когда люди начнут выбирать «дизайн» своих детей

Москва, 5 марта. Редактирование генома человека для выбора «дизайна» детей станет трендом в ближайшем будущем. Об этом сообщил российский футуролог Евгений Кузнецов.

Изменение человека через редактирование генома является мощным инструментом, который позволит лечить редкие болезни, продлевать жизнь и менять внешность детей. Этическая и медицинская стороны этого вопроса пока непонятны, однако через 20 лет процедура станет трендом, отметил собеседник РИА новости.

Технология придется по карману не каждому. Не исключено, что процедура окажется дорогой и доступной только отдельным категориям граждан. Она также грозит генетическими последствиями. Подобные эксперименты в области генетики умело реализуют специалисты из Китая, добавил Кузнецов.

Новшество особенно актуально, так как нередко у здоровых родителей рождаются дети со смертельными генетическими заболеваниями, причиной которых являются мутации в хромосомах. Чаще всего у новорожденных встречаются спинально-мышечная атрофия, муковисцидоз и гемофилия.