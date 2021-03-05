Девушка и ее трехлетняя дочь получили сильный удар током в Липецке

Липецк, 5 марта. Россиянка и ее малолетняя дочь получили ожоги кистей рук по неосторожности. Девочка коснулась розетки, а мать подбежала оказать ей помощь.

Несчастный случай произошел в жилом доме в микрорайоне Тракторостроителей. Ребенок заинтересовался розеткой, после чего его ударило током и он потерял сознание. Мать пострадавшей девочки пыталась ей помочь, но не подумала о собственной безопасности. В итоге их экстренно доставили в местную больницу с ожогами.

В МЧС предупредили, что электротравмы несут большую опасность для человека, а особенно для маленьких детей. Поэтому необходимо ставить специальные заглушки на розетки в квартире, соблюдать особую осторожность при использовании бытовых приборов вблизи воды, а также не оставлять включенные электроприборы в зоне досягаемости детей.

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