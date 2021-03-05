Первый за три десятилетия чемпионат Дагестана по бадминтону выиграли ветераны

Махачкала, 5 марта. В Дагестане впервые за почти 30 лет прошел чемпионат республики по бадминтону, сообщили ФАН в региональной федерации спорта. Победителями в одной из категорий стали участники соревнований 1992 года.

Как рассказала вице-президент федерации бадминтона Дагестана Ирина Магомедова, в состязаниях приняли участие около 80 человек. Представительство муниципалитетов пока ограничилось тремя районами и столицей республики.

«Последний чемпионат и первенство Дагестана состоялись еще в 1992 году. Нынешние соревнования прошли в пяти категориях с участием команд из Махачкалы, а также Гунибского, Курахского и Гумбетовского районов. Всего на чемпионате сыграли 78 человек», — сообщила собеседница ФАН.

Магомедова добавила, что золотые медали среди мужчин завоевали ветераны дагестанского бадминтона. Они принимали участие еще в турнире 29-летней давности.

«В чемпионате приняли участие и ветераны, участники соревнований 1992 года. Сиражутдин Курбанов, которому 70 лет, и Гусейн Караев стали победителями в мужской парной категории», — рассказала вице-президент федерации.

Бадминтон в Дагестане получил развитие после Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве 1957 года. Этот вид спорта в республике развивался с переменным успехом до начала 90-х годов прошлого века.

Ранее ФАН сообщал, что власти Дагестана могут разрешить тренировки профессиональных спортсменов на открытых объектах. С таким предложением после стабилизации ситуации с коронавирусной инфекцией выступило руководство регионального Минспорта.