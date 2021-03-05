Строительство «Северного потока — 2» откладывается при готовности на 98%

Москва, 5 марта. Сроки окончания строительства газопровода «Северный поток - 2» вновь откладываются. Работы собираются закончить в сентябре, хотя ранее завершить проект планировали в конце апреля.

Зампред правления «Газпрома» Фамил Садыгов отметил, что заострять внимание на конкретных сроках окончания строительства и запуска «Северного потока — 2» не стоит. Он уточнил, что для компании важен именно ввод газопровода в эксплуатацию, и она это совершит.

Строительство «Северного потока — 2» изначально должно было быть завершено еще в конце 2019 года. Однако в процесс вмешался Вашингтон, который ввел санкции в отношении проекта, после чего из него начали выходить европейские компании.

По состоянию на начало марта 2021 года «Северный поток — 2» построен на 98%. Однако США все также препятствуют проекту, вводя новые санкции против его участников. Российская баржа «Фортуна» в феврале возобновила прокладку труб в датских водах. Предполагается, что скоро к ней присоединится «Академик Черский».