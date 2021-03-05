Ведущий «Маски» перечислил самых загадочных участников шоу

Москва, 5 марта. Ведущий «Маски» Вячеслав Макаров считает, что во втором сезоне гораздо больше тайн, чем в первом. Звезда КВН до сих пор не может отгадать, какие артисты скрываются под костюмами.

Макаров отметил, что каждое выступление на проекте настолько яркое и непредсказуемое, что все выстроенные предположения и версии тут же рассыпаются на глазах.

Ведущий, говоря об артистах и их номерах, перечислил самых загадочных, на его взгляд, участников шоу. Например, он не может догадаться, кто выступает в костюме Ламы. Но это, по его мнению, кто-то «голосистый и шикарно поющий».

«Белый орел очень артистичен и умеет исполнить песню так по-актерски, что она западает в душу. Заяц для меня — просто инкогнито!» — цитирует Макарова NewInform.

Юморист признался ранее, что его крайне удивило разоблачение музыкального продюсера Иосифа Пригожина, который выходил на сцену в костюме Ананаса. Никто не догадался о его участии в проекте, даже жена, поскольку он привозил певицу Валерию на съемки и затем скрытно переодевался в гримерке.

Валерия занимает на шоу пост члена жюри. Компанию ей составляют певец Филипп Киркоров, телеведущая Регина Тодоренко, шоумен Тимур Родригез и актер Александр Ревва.