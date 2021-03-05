В России выявили 11 024 новых случая коронавируса

Москва, 5 марта. Число заражений COVID-19 в России за последние сутки увеличилось на 11 024, об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба, опубликованные в пятницу.

Заболевшие зарегистрированы во всех 85 регионах, у 1322 человек (12,0%) клинические проявления болезни отсутствуют. Общее количество случаев коронавируса в стране достигло 4 301 159.

«Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Республика Тыва 0,04%, Магаданская область 0,07%, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Адыгея, Республика Ингушетия 0,09%», — следует из публикации оперштаба.

Выписаны в связи с выздоровлением за последние 24 часа 15 464 человека, 462 скончались. В целом в РФ среди заболевших COVID-19 зарегистрировано 3 885 321 выздоровление и 88 285 смертей.

В стране продолжается массовая вакцинация. Накануне президент Владимир Путин сообщил, что оба компонента в рамках прививочной кампании получили свыше 2 млн россиян.