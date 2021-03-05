Медсестра из Кемерова спасла пенсионерку с инсультом на борту самолета

Москва, 5 марта. Кузбасская медсестра Светлана Напомнящая помогла женщине с приступом инсульта на борту самолета. Лайнер совершил вынужденную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону.

Приступ инсульта случился у 68-летней россиянки на борту самолета из Сочи в Москву. Бортпроводница нашла медсестру среди пассажиров воздушного судна. Медсестра из Кемеровской городской больницы №2 оценила ситуацию и попросила пилота экстренно посадить самолет в ближайшем аэропорту.

Пенсионерка потеряла сознание из-за сердечного приступа, у нее плохо прощупывался пульс. На момент посадки самолета женщине стало лучше — она даже отказывалась от госпитализации. Позже пенсионерка все же согласилась поехать в больницу и поблагодарила медсестру за оказанную ей медпомощь.

Жительницу Кемерова с приступом инсульта спасли из запертой квартиры. Сестра пришла в гости к пенсионерке и услышала крик о помощи. Как стало известно прибывшим спасателям, у женщины случился сердечный приступ и она не смогла встать с кровати и выйти из дома.