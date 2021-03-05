Киркоров пообещал Манукяну участие в Евровидении

Москва, 5 марта. Знаменитый певец и музыкальный продюсер Филипп Киркоров публично пообещал рэперу Давиду Манукяну участие в Евровидении в качестве представителя Армении.

В Москве накануне состоялась презентация песни Sugar, с которой Наталия Гордиенко выступит от Молдовы на международном музыкальном конкурсе. Киркоров — один из создателей композиции. Он собрал на мероприятии своих друзей и знакомых, чтобы представить хит.

Поддержать «короля» российской эстрады пришел и Манукян. Вместе они снимались в клипе «Ролекс» и очень с тех пор сдружились. Певец пообщался с Киркоровым на красной дорожке и неожиданно выяснил, что тоже может поехать на знаменитый конкурс.

«Наталия — звезда Евровидения. А скоро поедешь ты, Давид, от Армении», — заявил продюсер.

Манукян не сразу воспринял фразу всерьез. Но затем отметил, что вполне готов рассмотреть такой вариант.

«На Евровидение едем? Следующий год за нами! Не могу же я отказать поп-королю», — цитирует его StarHit.

Конкурс пройдет 18–22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Артист или музыкальный коллектив и песня, которые представят Россию на шоу, будут выбраны 8 марта в результате национального зрительского голосования в прямом эфире Первого канала.