Строительство новых подводных ракетоносцев «Борей» начнется в мае 2021 года

Москва, 5 марта. Атомные субмарины «Князь Потемкин» и «Дмитрий Донской» будут заложены на предприятии «Севмаш» до конца весны нынешнего года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник в российском оборонно-промышленном комплексе. По данным издания, закладка двух новых АПЛ стратегического назначения будет приурочена ко Дню Победы 9 мая.

«Князь Потемкин» и «Дмитрий Донской» должны войти в боевой состав ВМФ РФ в 2027 и 2026 годах соответственно. Каждая из подводных лодок проекта 955А (шифр «Борей-А») будет нести по 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава» с разделяющимися боеголовками.

Ранее сообщалось, почему новейшая российская АПЛ «Белгород» вызывает растущую тревогу в среде американских военных экспертов.