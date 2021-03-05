Американский политик спрогнозировал ухудшение отношений России и США

Вашингтон, 5 марта. Отношения РФ и Америки достигли низшей точки со времен холодной войны. Об этом заявил кандидат на пост заместителя министра обороны США по политическим делам Колин Кол.

По мнению политика, взаимоотношения двух государств могут ухудшиться еще больше, если Москва не станет вести себя так, как этого хочет Вашингтон. Колин Кол также утверждал, что возвращение РФ к «приемлемому поведению на международной арене» является «необходимым условием любой устойчивой нормализации отношений между двумя странами».

Кандидат на пост замминистра обороны США считает, что Россия якобы теряет позиции, в том числе в экономической сфере, и это создает еще большую опасность для Соединенных Штатов.

«Некоторые находят в этом утешение, а я на самом деле думаю, что это делает Россию более опасной в краткосрочной перспективе», — рассказал американец.

Официальная Москва якобы пытается «выжать максимум из той силы, которая у нее осталась», убежден Кол.

Федеральное агентство новостей рассказывало, что Британия и США могут ввести новые антироссийские ограничения.