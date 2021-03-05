Вооруженный петербуржец изнасиловал бывшую сожительницу

Санкт-Петербург, 5 марта. Полицейские задержали 33-летнего ранее судимого жителя города. Фигурант может быть причастен к изнасилованию.

К стражам порядка обратилась 42-летняя жительница Мурино. По ее словам, она стала жертвой преступления в салоне автомобиля, припаркованного возле Воронцовского бульвара. Заявительница подчеркнула, что ее изнасиловал бывший сожитель. Он пригрозил потерпевшей ножом, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Сотрудники полиции остановили иномарку с госномером, который ранее сообщила женщина. В салоне находился указанный ею злоумышленник. Гражданин доставлен в отделение для дачи показаний.

В Приморье ранее судимый мужчина ответит за изнасилование. После преступления он сфотографировал голую жертву и шантажировал ее компроматом, требуя денег, сообщал ФАН.