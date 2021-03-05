Цифровые портфолио школьников могут ввести в России

Москва, 5 марта. Рособрнадзор не исключает возможного введения цифрового портфолио для школьников.

На его основании школьники будут выпускаться из школы и поступать в вузы без сдачи ЕГЭ. Об этом рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Предполагается, что в портфолио будут собирать достижения детей начиная с четвертого класса. К ним относятся успехи во внеучебной деятельности, спортивные достижения или участие в волонтерстве. При этом в него не будут заносить двойки и замечания. Создавать портфолио учеников будут только проверенные организации, которые включены в специальный реестр.