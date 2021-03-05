Юрий Стоянов рассказал, что «убило» передачу «Городок»

Москва, 5 марта. Народный артист России Юрий Стоянов считает, что так называемый закон о титрах, вышедший в начале 2000-х, «убил» некогда популярную и любимую зрителями передачу «Городок».

Стоянов снимался в телевизионной юмористической программе «Городок» с 1993 года по 2012 год. Вторым постановщиком и исполнителем главных ролей был Илья Олейников.

Как отметил Николай Солодников, взявший у Стоянова интервью для YouTube-канала «Еще не Познер», зрители на протяжении каждого эпизода смеялись до слез, но во время титров им становилось невыносимо грустно из-за песни, которую исполнила Анжелика Варум.

Стоянов в ответ подчеркнул, что самое дорогое в программе убил закон о титрах.

«Вы не застали, когда в начале нулевых появилось правило, связанное с титрами на телевидении: они не могли быть дольше 15 секунд. «Городок» стал передачей, когда песня эта появилась! Я все время чувствовал, что нет отсылки к детству или чего-то щемящего», — объяснил он.

В интервью актер также рассказал, что любимый сюжет был снят на ходу и быстро придуман в 1998 году. Он рассказывал про период кризиса, с которым столкнулись многие россияне в конце девяностых годов, пишет «Вечерняя Москва».

Актер рассказывал ранее, что один выпуск передачи обходился примерно в 25 тысяч долларов. Большая часть этой суммы уходила на производство, а также на гонорары съемочной команде.