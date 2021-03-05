Силовики провели операцию на территории Среднеуральского женского монастыря

Екатеринбург, 5 марта. Правоохранители при поддержке сотрудников ОМОН приехали в деревню Новоселова для проведения спецоперации. Там расположены подворье и скиты Среднеуральского женского монастыря.

Стоит отметить, что для поддержки стражи порядка пригнали 20 единиц техники, ведутся проверки на дорогах. Временно «вывели» из келий насельников и монашек, сообщало URA.RU.

По неофициальным данным, серьезное оперативное мероприятие проводится в связи с розыском сбежавшего монаха Силуана. Он не только тесно связан со скандальным экс-священником Сергием, но и подозревается в убийстве трех человек и грабеже.

Отметим, что Сергий сейчас сам находится под следствием. Его, в частности, обвиняют в склонении детей к самоубийству.