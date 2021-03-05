Украинцам могут разрешить иметь одновременно несколько гражданств, кроме российского

Киев, 5 марта. Украинские власти намерены разрешить гражданам одновременно иметь паспорта нескольких стран, кроме России.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. В конце января в Верховную раду внесли законопроект, разрешающий двойное гражданство. На тот момент утверждалось, что украинцы смогут оформлять российское гражданство. Однако в этом случае они будут ограничены в правах на территории государства.

Президент Украины Владимир Зеленский решил взять под свой контроль вопрос двойного гражданства чиновников. Он заявил о необходимости обратить внимание на наличие правовых оснований для запрета лицам, имеющим подданство или гражданство других стран, занимать государственные должности.