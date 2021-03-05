Российский Минздрав рассказал об основных изменениях в организме после COVID-19

Москва, 5 марта. Изменения, которые происходят с организмом человека после того, как он перенес COVID-19, затрагивают все системы органов, заявила замглавы Минздрава Татьяна Семенова.

Реабилитационный период после перенесенного коронавируса играет крайне важную роль для восстановления здоровья человека. На сегодняшний день он является не только основной задачей медиков, но также и проблемой. Такое мнение выразила замглавы Минздрава Татьяна Семенова.

«У детей после COVID-19 происходит меньше изменений в организме, чем у взрослых. У них в постковидные изменения затронуты все органы и системы», – отметила Семенова на конгрессе педиатров.

Восстановительный процесс после перенесенного коронавируса является многопрофильной проблемой. Вероятно, COVID-19 в перспективе перейдет в сезонную инфекцию, просто будет управляемым, добавила она.

Не так давно Минздрав России оценил влияние новых подтипов COVID-19 на детей. По мнению экспертов новые подтипы коронавируса SARS-CoV-2 не ухудшают состояние заболевших несовершеннолетних пациентов.