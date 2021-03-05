Актер Шагин рассказал, как смог избежать службы в армии

Москва, 5 марта. Актер Антон Шагин хотел отсрочить срок службы в армии, но в итоге чуть не попал в горячую точку. Об отношениях с военкоматом артист рассказал в эфире шоу «Судьба человека».

Шагин получил повестку в армию, но решил попытаться поступить в театральный вуз. Молодой человек уехал в Москву, где проходили вступительные испытания.

Актер не пришел в назначенное время в военкомат, поэтому на него подали в суд. Пока шло судебное разбирательство Антона не могли забрать в армию, а ему за это время удалось покорить приемную комиссию Школы-студии МХАТ. Однако приключения на этом не закончились — актер проиграл суд и был в шаге от армии.

«Военком мне сказал, что я пойду в первых рядах в горящей точке. Я показал ему справку, что поступил в школу-студию. Он долго не верил, звонил в эту школу-студию. И у него какие-то мечты относительно меня рухнули, но зла на него не держу. Это — провидение господа. Когда я вошел в самый первый раз в Школу-студию МХАТ, почувствовал, словно меня там кто-то обнял. И я сказал себе, что буду здесь учиться. Так и произошло», — сказал артист в разговоре с Борисом Корчевниковым.

Недавно с участием актера вышел фильм «Северный ветер», режиссером которого стала Рената Литвинова. Шагин поделился впечатлениями о работе со звездой над проектом.