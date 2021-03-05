Сейшелы могут открыться для российских путешественников

Виктория, 5 марта. Сейшельские острова планируют начать впускать иностранных туристов, в том числе из России, с конца марта. Об этом сообщает Seychelles News Angecy.

Министр иностранных дел и туризма Сейшел Сильвестр Радегонде заявил, что островное государство 25 марта намерено открыть границы для всех путешественников, за исключением гостей из Южной Африки.

«Мы надеемся получить передышку для нашей экономики. Спрос на отдых есть во всем мире, и Сейшельские острова также рассматриваются путешественниками», — отметил дипломат.

Условием для въезда станет отрицательный ПЦР тест на COVID-19, сделанный не позднее чем за 72 часа до прибытия на курорт. Прибывающих не заставят проходить 14-дневный карантин, но будут следить за соблюдением противоэпидемических мер с их стороны. Речь идет о ношении масок, дезинфекции рук и социальном дистанцировании.

По данным Seychelles News Angecy, в преддверии возобновления приема туристов Сейшелы ускорят темпы вакцинации населения против COVID-19. К 25 марта планируется привить 70 тыс. граждан.

Несмотря на открытие ряда зарубежных направлений, россияне активно покупают туры внутри страны. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) отметили высокий спрос на путевки в Крым и Краснодарский край на лето.

Планировать отдых в пределах РФ посоветовала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она отметила, что обстановка пока нестабильна и может измениться в любой момент. Поездка внутри родной страны в любом случае не сорвется, пояснила сенатор.