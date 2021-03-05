Звезда «Стиляг» Антон Шагин раскрыл свою настоящую фамилию

Москва, 5 марта. Звезда фильмов «Стиляги» и «Конек-Горбунок» Антон Шагин признался, что до семи лет носил совершенно другую фамилию и никогда не видел родного отца.

Шагин родился в Тверской области, но его детство прошло в Карачеве, куда его в восьмимесячном возрасте перевез дед Юрий Горшков. Актер раскрыл в передаче «Судьба человека», что Горшков — его настоящая фамилия. А Шагиным, как отчим, он стал, когда пошел в школу.

О том, что избранник матери ему не родной отец, будущий артист узнал в подростковом возрасте, когда пара решила прекратить отношения. Для Шагина это стало большим ударом, он очень ценил отчима, считал его близким человеком.

Родного отца он не знал и ни разу не видел. Мать актера тщательно скрывала всю информацию о бывшем возлюбленном. Женщина скончалась, когда Шагину было 14 лет. Спустя некоторое время он принялся разыскивать отца, но попытки не увенчались успехом. Не было даже фотографии мужчины.

В апреле Шагину исполнится 37 лет. Он женат и имеет двоих детей. По его словам, желание отыскать родного отца со временем пропало.

В прошлом месяце в прокат вышел фильм Ренаты Литвиновой «Северный ветер», в котором Шагин сыграл главную роль. А затем состоялась премьера «Конька-Горбунка» с его участием.