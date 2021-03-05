Актер Антон Шагин рассказал о работе с Ефремовым до смертельной аварии

Москва, 5 марта. Актер Антон Шагин сыграл с заслуженным артистом Михаилом Ефремовым в фильме «Конек-Горбунок». Это стало одной из последних работ звезды картины «Слушатель» до тюрьмы.

Кинолента вышла в прокат в феврале этого года — Михаил Олегович уже отбывает наказание за смертельное ДТП в центре Москвы. О работе с кинозвездой Шагин рассказал в эфире программы «Судьба человека».

«Это был невероятный творческий опыт – сумасшедшие костюмы, потрясающие трюки, приходилось мне висеть на тросах, руки стирались», — сказал Шагин в разговоре с Борисом Корчевниковым.

Автомобильная авария с участием Михаила Ефремова произошла в начале июня прошлого года в центре Москвы. Экспертиза показала, что актер был в состоянии алкогольного опьянения. По вине артиста погиб человек. Ефремова приговорили к семи с половиной годам колонии общего режима.