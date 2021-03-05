Труп бездомного с обмороженными ногами нашли в Ленобласти

Санкт-Петербург, 5 марта. Житель поселка имени Морозова обнаружил тело неизвестного мужчины. По данным правоохранительных органов, на его ногах были следы обморожения.

Тело бездомного, на вид которому лет 50, без внешних телесных повреждений нашли накануне днем на территории земельного участка в сарае. Потерпевший находился в полусидячем состоянии и был одет в синюю куртку и серые брюки.

Личность погибшего устанавливается. Полиция направила тело в морг для выяснения причины смерти.

Труп мужчины обнаружили в сгоревшем сарае в пойме реки Пехорки в Люберцах, сообщало РИАМО.