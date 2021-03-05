Подросток призывал к массовому расстрелу в подмосковной школе 

Истра, 5 марта. Учащийся одиннадцатого класса в подмосковной Истре открыто призывал к массовому расстрелу школьников на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Как стало известно ФАН, педагоги не замечали ничего подозрительного в поведении школьника.

4 марта в дежурную часть ОМВД РФ по городскому округу Истра поступил рапорт инспектора по делам несовершеннолетних о том, что 17-летний подросток открыто призывал к деструктивному поведению в социальной сети.

Преподаватель подростка сообщил, что никогда не замечал ничего странного или настораживающего в характере школьника.

«Я ничего плохого не могу о нем сказать — он не агрессивный, не замкнутый в себе, — рассказал источник ФАН. — Он всегда со всеми вежливо общался».

По словам собеседника ФАН, подросток увлекался музыкой, учился играть на гитаре, а ранее — занимался спортом. Учитель также рассказал об успеваемости юноши в школе.

«Он троечник, но троечник — это не преступление», — подчеркнул источник ФАН.

По информации ФАН, подросток воспитывается в неполной семье. Он живет с матерью, которая работает в фитнес-центре. По замечанию учителя, мама школьника всегда следила за сыном. У подростка также есть младшая сестра, она учится в другой школе в Истре. Что касается отца одиннадцатиклассника, то он, по утверждению педагога, «работает в органах» — где именно, учитель не смог уточнить.

Преподаватель школы выразил мнение, что ничего не предвещало опасного поступка юноши. Педагог расценивает все это как глупую шутку.

«Наверное, отсутствие мозгов подвигло опубликовать его пост «ВКонтакте», — заявил источник ФАН.

Сейчас по данному факту следственными органами по городу Истра ГСУ СК России по Московской области проводится проверка в порядке статей 144–145 Уголовно-процессуального кодекса РФ.