Наверняка вы часто видите в новостях, что добровольцы или же волонтеры помогают пенсионерам или семьям, которые попали в трудное положение. Но вы когда-нибудь задумывались о том, кто эти самые люди? Это представители различных социальных служб и организаций, которые каждый день трудятся, чтобы помочь другим. Мы узнали, что в марте отмечается Всемирный день социальной работы. Поэтому предлагаем вам познакомиться с этим праздником поближе и узнать все о его традициях.

Немного истории

Всемирный день социальной работы ежегодно празднуется в третий вторник марта. В 2021 году он выпадает на 16 марта. У этого праздника довольно богатая история, которая берет свое начало в далеком 1983 году. Тогда несколько международных организаций выдвинули предложение создать праздник, который смог бы объединить всех представителей этой сферы.

Идея понравилась представителям Международного Совета по социальному обеспечению, а также ее одобрили различные социальные организации. В итоге почти в 100 странах мира люди захотели внести эту дату в календарь праздников. Поэтому было принято решение ввести профессиональный праздник со своими традициями и мероприятиями. Но о них мы расскажем чуть позже.

Кстати, в России есть аналогичный праздник, который называется Днем социального работника. Он отмечается в другой день — 8 июня.

Главной целью этого дня можно назвать стремление напомнить обществу, что деятельность соцработников чрезвычайно важна в наши дни. Порой они сталкиваются с очень сложными ситуациями, но всегда помогают людям найти выход и начать новую, более светлую жизнь.

Кто такие социальные работники

Если вы зададитесь вопросом, кто же такой социальный работник, то многие вам ответят по-разному. Однако все они будут по-своему правы, поскольку социальным работникам иногда приходится быть и психологами, и нянями, и просто хорошими слушателями или даже верными друзьями. Именно они помогают людям в сложных ситуациях, которые порой кажутся безвыходными. И именно они всегда готовы прийти на помощь.

Так что с полной уверенностью можно сказать, что эта работа очень многогранна, но при этом цель у нее одна — обеспечить достойный уровень жизни граждан, которым требуется помощь.

Среди основных задач социальной работы на межгосударственном уровне можно выделить следующее:

• обмен знаниями и накопленным опытом между организациями и представителями разных государств по темам, связанным с этой направленностью;

• проведение работы с учетом всех принятых международных стандартов, правовых норм и политики.

Также стоит отметить, что социальная работа разделяется в зависимости от того, с какой категорией граждан работает сотрудник. Среди направлений выделяют работу:

• с несовершеннолетними;

• с семьями;

• с людьми с ограниченными возможностями;

• с пенсионерами;

• с ветеранами;

• с малообеспеченными гражданами;

• с бездомными.

Список здесь на самом деле большой, и он отлично показывает, насколько обширна социальная работа и как много она охватывает. Зачастую сотрудники этих организаций выполняют очень сложные и ответственные задания.

К примеру для страны очень важна поддержка пенсионеров и инвалидов. Порой эти люди оказываются брошенными своими же родными, и полагаться они могут только на работников социальных служб. Эта категория граждан является одной из самых незащищенных, ведь без чужой помощи они попросту останутся наедине со своими проблемами, не имея никакой возможности их решить.

Поддержка детей и семьи — тоже немаловажный пункт. Ведь от здорового состояния этой сферы напрямую зависит демографическая ситуация в стране. Поэтому в последние годы страны активно продвигают такие социальные институты, как материнство, отцовство и детство.

Всемирный день социальной работы помогает привлечь внимание стран к этим проблемам. В праздничный день представители самых разных социальных организаций собираются и обсуждают на международном уровне возникшие проблемы, способы их решения, а также обдумывают планы их профилактики.

В городах проходят конференции, лекции, семинары и концертные мероприятия, на которых зачастую собираются деньги для людей, попавших в беду. Также на этих мероприятиях отмечаются успехи отдельных работников, которые отличились за год своей деятельности.

Идеи подарков

Как мы говорили ранее, эта сфера очень многогранна. Она объединяет в себе огромное количество людей с самыми разными интересами. Поэтому сложно сказать точно, что же можно подарить человеку на Всемирный день социальной работы. Однако мы нашли парочку любопытных вариантов, которые станут прекрасными подарками.

• Набор статуэток или подсвечников, символизирующих семью. Чаще всего такие вещицы можно встретить в магазинах с домашним декором или же в лавках с раритетами. Эти милые декоративные дополнения не только создадут уют, но и станут настоящим символом деятельности человека.

• Книги по саморазвитию. Помогая другим людям, сотрудники социальной сферы полностью отдаются своему делу, поэтому иногда у них попросту не хватает времени на себя. В таком случае книга, помогающая человеку разобраться в своих мыслях и привести эмоциональное состояние в порядок, станет настоящим сокровищем.

• Сертификат на спа-процедуры или на несколько походов в бассейн. Такой досуг позволит человеку расслабиться и, наконец, подумать о себе.

• Хороший ежедневник. Модная и, главное, полезная для социального работника вещь! В нем он сможет делать необходимые заметки и никогда ничего не забудет.

• Растение. Мы сейчас говорим не о букете, а о растении в горшке. Заранее подумайте, что может понравиться вашему знакомому, выберите красивый и современный горшок, который впишется в интерьер. Если есть возможность, то составьте из цветов композицию и обязательно приложите к подарку инструкцию по уходу за «зеленым другом».

И, конечно же, дополните свой подарок открыткой с теплыми и добрыми словами. Ведь социальная работа — очень трудное занятие, которое требует от работников выдержки, силы воли и в то же время безграничного сострадания. И, если человек, имея свои проблемы и трудности, помогает другому человеку, то это обязательно должно вознаграждаться.